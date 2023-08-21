В Калужской области во время грозы сбили пешехода

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области вечером воскресенья, 20 августа, в начале десятого вечера, когда в регионе бушевал сильный ливень, в селе Кольцово Ферзиковского района произошло ДТП.

Под колеса «Лады Гранта» попал пешеход. От удара на капоте автомобиля образовалась вмятина.

Пешеход получил травмы, характер и тяжесть которых не уточняется. ГИБДД проводит проверку.

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