В Калуге около 21 века столкнулись «БМВ» и «Шевроле»

В воскресенье, 20 августа, в Калуге около 21 века на улице Кирова произошла авария между «БМВ» и «Шевроле».



«БМВ» вынесло на тротуар. Сейчас на данном участке дороги пробка.



Обстоятельства происшествия уточняются.

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