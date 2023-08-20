В Калуге скончался бывший начальник управления капитального строительства

В воскресенье, 20 августа, в Калуге на 49 году жизни скончался начальник УКС Виталий Леонов. В соцсетях появилась информация, что причина смерти суицид, но органы отказались ее комментировать.

Ранее стало известно, что он ушел со своего поста по собственному желанию.

- При его непосредственном участии в Калуге были реализованы масштабные проекты в области строительства и благоустройства, - рассказал городской голова Дмитрий Денисов. - Среди них Парк юного зрителя на улице Марата, благоустройство набережных Яченского водохранилища и Оки, сквера Волкова, реконструкции Северного въезда. Начата реконструкция Синих мостов.

Денисов отметил, что Виталий Леонов добился авторитета среди руководителей благодаря своему профессионализму, выдержке и терпению.

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