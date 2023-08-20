В Калуге на улице Луначарского «Мицубиси» влетела в столб

В воскресенье, 20 августа, в Калуге на улице Луначарского произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 06:33 «Мицубиси» врезалась в столб. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Последствия происшествия ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь. Обстоятельства происшествия уточняются

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