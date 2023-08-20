В Калужской области из-за падения дерева погибли 43-летний мужчина и 6-летняя девочка

В воскресенье, 20 августа, ночью на территории базы отдыха «Митино» в Тарусском районе Калужской области погибли двое человек, сообщили в СУ СК.

Предварительно, около часа ночи на туристические палатки из-за удара молнии упало дерево. В результате погибли 43-летний мужчина и 6-летняя девочка. Как сообщили в прокуратуре, ребенок умер в больнице.

Четверо человек были госпитализированы в больницу.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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