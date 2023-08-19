«КамАЗ» и «МАН» столкнулись на выезде из поселка Северный в Калуге

В пятницу, 18 августа, в Калуге произошло ДТП с грузовиками, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 13 часов 25 минут на улице Московской в Калуге, на выезде из поселка Северный, столкнулись два грузовика: «КамАЗ» и «МАН».

В ДТП пострадали несколько человек, тяжесть их травм уточняется, как и причины ДТП.

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