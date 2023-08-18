«Фольксваген» вылетел с дороги в Калужской области

В четверг, 17 августа, в Калужской области произошло ДТП с пострадавшими, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

В 20 часов 10 минут в Ферзиковском районе на 35 км трассы «Калуга-Таруса» автомобиль «Фольксваген» вылетел с дороги и врезался в опору уличного освещения.

В ДТП есть несколько пострадавших. Тяжесть их травм, как и другие подробности происшествия, уточняются.

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