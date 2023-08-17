В Калужской области девочка выпала из окна на куст гортензии и осталась жива

В калужском Бабынино ребенок снова выпал из окна из-за москитной сетки, сообщает "Ника".

Девочке 1 год и 9 месяцев. Она выжила благодаря тому, что под окнами густо росла гортензия, которая смягчила удар. По предварительной информации, ребенка доставили в больницу с ушибами.

Наша редакция попросила сотрудников полиции прокомментировать происшествие.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, -отметили сотрудники внутренних органов. - Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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