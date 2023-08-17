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Главу администрации калужского Мосальска посадили на два года за халатность

Софья Фирсова, Фото: СУ СК по Калужской области
Опубликовано: 17.08.2023 14:51 1 561
Главу администрации калужского Мосальска посадили на два года за халатность

В июле 2021 года в городе Мосальске Калужской области начала работать детская площадка. Несмотря на ненадежность оборудования, глава администрации принял работы, которые были проведены по муниципальному контракту, сообщили в среду, 16 августа, в следственном комитете.

Через некоторое время было установлено, что качели на площадке неисправны, но доступ к ним не ограничили.

1 сентября 2021 года качели рухнули на десятилетнего мальчика, который в это время на них качался. Здоровью ребенка был причинен тяжелый вред.

Главе муниципалитета дали два года условно, с лишением права занимать определенные должности на такой же срок.  

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Софья Фирсова, Фото: СУ СК по Калужской области
Опубликовано: 17.08.2023 14:51 1 561
Тэги: происшествия
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