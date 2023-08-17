В Калуге на Правобережье столкнулись «Порше» и «Ауди»

В среду, 16 августа, в Калуге на Правом берегу произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 18 часов 34 минуты поступило сообщение об аварии на Правобережном проезде в Калуге. Столкнулись два автомобиля «Порше» и «Ауди».

В ДТП пострадал человек. Подробности уточняются.

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