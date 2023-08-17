Автомобиль с калужскими чиновниками попал в аварию

Во второй половине дня среды, 16 августа, в центре Калуги произошла авария с участием автомобиля, который перевозил чиновников управления экономики.

Сотрудники горуправы ехали на проверку объекта. По предварительной информации, произошло столкновение с мотоциклом.

Кто именно виноват в ДТП, пока выясняется. Дорожная полиция проводит проверку.

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