В Калуге на улице Гурьянова сгорела квартира

В среду, 16 августа, в Калуге произошел пожар жилого помещения сообщили в пресс-службе МЧС.

В 06:42 на улице Гурьянова загорелась квартира. По предварительной информации, пострадавших нет.

Возгорание ликвидировали 11 спасателей и 4 пожарные машины. Обстоятельства происшествия и причины пожара устанавливаются.

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