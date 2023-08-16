Тело утонувшего в Калужской области подростка нашли в Угре

В среду, 16 августа, прокуратура Калужской области сообщила о том, что тело утонувшего накануне подростка нашли в Угре сегодня.

Поиски проходили со вчерашнего дня.

Напомним, как мы уже писали, около 17:30 вторника, 15 августа, 14- летнего мальчика унесло течением, когда он с друзьями купался в реке в черте поселка Товарково.

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