В поселке Товарково Калужской области утонул 14-летний мальчик

Во вторник вечером, 15 августа, в поселке Товарково утонул 14-летний мальчик, об этом сообщила прокуратура Калужской области.

Предварительно, около 17 часов 30 минут 15 августа несовершеннолетние дети купались на реке Угре в районе поселка Товарково.

14- летнего мальчика унесло течением, подробности случившегося устанавливаются.

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