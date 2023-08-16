В небе над Калужской областью сбили три беспилотника

В ночь со вторника на среду, 16 августа, Калужскую область атаковали БПЛА.

Три беспилотных летательных аппарата были обнаружены силами ПВО на юге Калужской области.

Все три беспилотника были сбиты, разрушений и пострадавших нет, сообщили в министерстве обороны РФ.

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