В Калуге на улице Салтыкова-Щедрина загорелись гаражи

Во вторник, 15 августа, в Калуге на Салтыкова-Щедрина произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

В 10 часов 50 минут стало известно о пожаре в неэксплуатируемых гаражах. Люди не пострадали. Причины пожара предстоит выяснить специалистам.

— К ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 23 человека, 10 единиц техники, – уточнили в управлении. – На место направлен инспектор ГПН.

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