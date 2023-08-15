В Калуге мотоцикл влетел в ограждение

В понедельник, 14 августа, в Калуге на улице Гурьянова в ДТП попал мотоцикл, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 17 часов 13 минут поступило сообщение о дорожном происшествии на улице Гурьянова в микрорайоне Силикатный.

Мотоцикл «Хонда» въехал в ограждение. В результате ДТП пострадал мотоциклист.

Тяжесть его травм уточняется, как и причины ДТП.

— На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и работники скорой помощи, - уточнили в управлении.

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