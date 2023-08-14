В Калужской области при столкновении «Кии» и «Лады» погибла 18-летняя девушка

В понедельник, 14 августа, в городе Киров в Калужской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе прокураты.

Около 19:30 на улице строительной столкнулись «Киа» и «Лада Гранта».

По предварительной информации, в ДТП скончалась 18-летняя пассажирка «Лады». 18-летний водитель автомобиля доставлен в больницу.

45-летний водитель автомобиля «Киа» отказался от проверки на алкогольное опьянение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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