В Калужской области сгорела дача

В воскресенье, 13 августа, в Жуковском районе Калужской области произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС.



По нашей информации, в 22:32 в деревне Дроздово загорелась дача, принадлежащая 45-летней женщине. Пострадавших нет.



В результате возгорания была уничтожена кровля дома, отделка, а также имущество. Причиной пожара стало короткое замыкание.



Возгорание ликвидировали 8 сотрудников спасательной службы и две пожарные машины.







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