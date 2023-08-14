В Калуге на Силикатном столкнулись два автомобиля «Киа»

В воскресенье, 13 августа, в Калуге на Силикатном произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 11 часов дня на улице Гурьянова столкнулись два автомобиля: «Киа Рио» и «Киа Соренто». В аварии пострадал человек. Тяжесть его травм уточняется, как и причины аварии.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, - сказали в управлении.

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