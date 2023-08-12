В Перемышльском районе Калужской области автомобиль опрокинулся на крышу

На 4 километре автодороги Голодское-Суворов-Одоев 12 августа, в субботу произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал с трассы.

В результате автомобиль Hyundai протаранил дорожный знак и перевернулся вверх колёсами.

Сам водитель, мужчина 1976 года рождения не пострадал. Травмы получил пассажир – 10-летний ребенок.

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