В Перемышльском районе Калужской области автомобиль опрокинулся на крышу
На 4 километре автодороги Голодское-Суворов-Одоев 12 августа, в субботу произошло ДТП.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал с трассы.
В результате автомобиль Hyundai протаранил дорожный знак и перевернулся вверх колёсами.
Сам водитель, мужчина 1976 года рождения не пострадал. Травмы получил пассажир – 10-летний ребенок.
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