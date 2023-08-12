В Дзержинском районе Калужской области сбили БПЛА

В ночь с пятницы на субботу, 12 августа, в Дзержинском районе средства ПВО ликвидировали беспилотный летательный аппарат.

- Последствий для людей и инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша

Это уже девятый беспилотник, сбитый в небе над Калужской областью в августе. Атаку шести БПЛА 3 августа на западе региона удалось прекратить ПВО, еще два дрона в Малоярославецком районе прервали свой полёт с помощью ПВО 10 августа.

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