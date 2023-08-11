В Боровском районе Калужской области пропала молодая девушка

Региональный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просит помочь в поисках Юлии Алышевой.

Девушка пропала 6 августа 2023 года и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

На вид 16 лет, местопроживание деревня Денисово Боровского района Калужской области.

Сообщить любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргам поиска.

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