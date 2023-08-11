В Боровском районе Калужской области автомобиль «Тойота» врезался в столб

В пятницу, 11 августа, около 11.30 в Балабаново на улице 50 лет Октября водитель не справился с управлением и разбил машину о столб электрического освещения.

В результате ДТП молодой мужчина, 2000 года рождения, получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

После встречи автомобиля со столбом, машина восстановлению вряд ли подлежит.

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