Электричество после пожара на подстанции вернут калужанам сегодня днем
Как мы писали ранее, в Калуге произошел пожар на электрической подстанции в селе Росва.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что по состоянию на 12 часов 15 минут восстановлено энергоснабжение большей части населенных пунктов, которые остались без электричества из-за случившегося.
Кроме того, губернатор сказал, что к 14 часам сегодняшнего дня ожидается полное восстановление электроснабжения всех потребителей.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.