Электричество после пожара на подстанции вернут калужанам сегодня днем

Как мы писали ранее, в Калуге произошел пожар на электрической подстанции в селе Росва.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что по состоянию на 12 часов 15 минут восстановлено энергоснабжение большей части населенных пунктов, которые остались без электричества из-за случившегося.

Кроме того, губернатор сказал, что к 14 часам сегодняшнего дня ожидается полное восстановление электроснабжения всех потребителей.

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