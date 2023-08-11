Стало известно, что около 10 утра небо над Калугой закрыли для полётов

Воздушное пространство над аэропортом «Калуга» и «Внуково» закрыто для безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщило в пятницу, 11 августа, РИА Новости.

Агентство ссылается на представителя авиавластей. «Внуково» не принимает самолеты с 9.40, часть рейсов перенаправлены в другие авиагавани.

Более подробно о причинах закрытия воздушного пространства не сообщается. Однако согласно данным сайта калужского аэропорта, все рейсы осуществляются по расписанию.

UPD

Продолжение темы: Небо над Калугой снова свободно

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.