В Боровском районе большегруз столкнулся с легковым автомобилем «Киа»

В пятницу, 11 августа, в Калужской области на автодороге неподалеку от завода НЛМК произошла авария.

В результате столкновения автомобилей, фура, двигавшаяся со стороны Москвы, врезалась в опору светофора, а легковушку сильно помяло. Водитель большегруза не пострадал, пассажир и водитель легкового авто получили незначительные травмы.

На участке автодороги М-3 в этом районе движение автотранспорта затруднено.

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