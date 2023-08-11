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В Калуге из-за удара молнии загорелась электрическая подстанция

Елена Сумак. Видео: МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 11.08.2023 08:46 0 1720
В Калуге из-за удара молнии загорелась электрическая подстанция

В пятницу утром, 11 августа, в Калуге загорелась электрическая подстанция, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

— Сегодня утром в Калуге загорелась электрическая подстанция в селе Росва. МЧС и аварийная бригада работают на месте. Люди не пострадали. Населенные пункты, подключенные к подстанции, сейчас без электричества. Ликвидируетсяс очаг возгорания, принимаются меры для скорейшего восстановления энергоснабжения.

По уточнению губернатора, возгорание ликвидировано к 8:30 утра. Из строя вышли два трансформатора.
Предварительно, пожар произошел из-за попадания молнии.

Без света сейчас Росва, Яглово, Резвань, Плетенёвка, Мстихино, Куровской и частично Бабынинский район.

Сейчас специалисты переподключают сети, чтобы как можно скорее вернуть жителям электричество.

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Елена Сумак. Видео: МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 11.08.2023 08:46 0 1720
Тэги: происшествия пожар мчс
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