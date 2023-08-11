В Калужской области «Ауди» влетела в трактор

В четверг, 10 августа, в Козельском районе Калужской области произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 22 часа 30 минут в деревне Каменка столкнулись автомобиль «Ауди А4» и трактор «МТЗ-82».

В результате аварии пострадали люди. Тяжесть их травм уточняется.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, - уточнили в управлении.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.