В Калужской области «УАЗ Патриот» улетел в кювет и перевернулся

В среду, 9 августа, в Медынском районе Калужской области произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

В 19:50 в деревне Митрохино на территории фермерского хозяйства Бараково 51-летний мужчина, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», не справился с управлением и улетел в кювет. В результате съезда машина перевернулась.

По нашей информации, в ДТП пострадали водитель и 36-летняя пассажирка. Они были доставлены в больницу.

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