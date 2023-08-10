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В Калужской области за текущий год сбили более 100 животных

Софья Фирсова
Опубликовано: 10.08.2023 12:50 0 330
В Калужской области за текущий год сбили более 100 животных

В Калужской области начинается период активного размножения лосей, поэтому животные могут чаще убегать на проезжую часть, сообщили в пресс-службе УМВД. За этот год на территории региона было зафиксировано 104 ДТП с животными.

Чтобы снизить риск такого вида ДТП, водителям необходимо соблюдать следующие правила:

- в зоне действия дорожного знака «Дикие животные» необходимо следить за скоростью движения

- при появлении животного вблизи дороги или на проезжей части, необходимо снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства и включить аварийную сигнализацию

- не изменять резко направление движения, чаще всего водитель и пассажиры автомобиля получают травмы не в результате столкновения с животным, а после выезда на полосу встречного движения и последующего опрокидывания или наезда на препятствие

- рекомендуется переключаться на дальний режим света при движении вне населенных пунктов при отсутствии встречного транспорта. Также следует использовать противотуманные фары совместно с ближним или дальним режимом света фар для усиления светового потока

- не использовать звуковой сигнал, если вы заметили животное на обочине, оно может начать движение по непредсказуемой территории

- если ДТП неизбежно, то необходимо принять меры по минимизации его последствий. Направить автомобиль в сторону, откуда бежит животное.

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Софья Фирсова
Опубликовано: 10.08.2023 12:50 0 330
Тэги: происшествия
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