В Калуге пропал пенсионер

В Калужской области ищут 71-летнего Юрия Саркисова. Он пропал в июне, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».



Приметы:

• рост - 160 см,

• худощавого телосложения,

• глаза карие

• волосы отсутствуют.

Особые приметы:

носит бороду

Если вы что-либо знаете о пропавшем, позвоните по телефону горячей линии: 88007005452 или 112.





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