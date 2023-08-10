В Калужской области не смогли разъехаться автомобиль «Ниссан» и мотоцикл

В среду, 9 августа, в Спас-Деменске Калужской области произошло ДТП с мотоциклом.

Примерно в 20 часов 30 минут на улице РТС столкнулись автомобиль «Ниссан» и мотоцикл.

В аварии пострадали несколько человек. Тяжесть их травм уточняется.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники.

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