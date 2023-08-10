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Два дрона сбили над Калужской областью

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 10.08.2023 08:46 0 788
Два дрона сбили над Калужской областью

Утром четверга, 10 августа, Минобороны РФ в своем Телеграм-канале сообщило о новых сбитых в небе над Калужской области беспилотниках.

Две штуки ПВО уничтожили в Малоярославецком районе.

- В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет", — говорится в посте минобороны

Эти дроны по данным наших военных, направлялись в сторону Москвы. Еще один аппарат уничтожили в Одинцовском районе Московской области.

Также отбита атака БПЛА на Севастополь. Там также сбили два летательных аппарата, еще 9 подавили  средствами РЭБ

Напомним, это далеко не первая атака беспилотников, предотвращенная на территории Калужской области. Все новости о них можно почитать в спецразделе нашего сайта.

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Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 10.08.2023 08:46 0 788
Тэги: бпла
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