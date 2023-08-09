В Калуге столкнулись автомобиль «Ягуар» и мотоцикл «Кавасаки»

Во вторник вечером, 8 августа, в Калуге произошло ДТП с мотоциклом, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 20 часов 55 минут на улице Московской столкнулись автомобиль «Ягуар» и мотоцикл «Кавасаки».

В ДТП пострадали несколько человек. Тяжесть их травм, как и причины ДТП уточняются.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 12 человек и 4 единицы техники, - уточнили в управлении.

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