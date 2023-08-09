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В Калужской области 64-летний судимый мужчина угрожал убить топором сожительницу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.08.2023 08:36 0 67
В Калужской области 64-летний судимый мужчина угрожал убить топором сожительницу

В среду, 9 августа, УМВД России по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством.

По версии полиции, ранее судимый пьяный 64-летний житель Юхновского района затеял конфликт со своей сожительницей. Мужчина находился во дворе дома, взял из сарая топор и, замахнувшись им на женщину, стал угрожать убийством.

Женщина испугалась, позвала на помощь. Родственники поспешили к ней, а мужчина, отбросив топор, ушел.

Участковый во время обхода участка узнал о случившемся. Топор был изъят с места происшествия полицией, расследование уголовного дела продолжается.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.08.2023 08:36 0 67
Тэги: умвд
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