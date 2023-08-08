В Калужской области два человека пострадали в вылетевшей с дороги «Шкоде»

В ночь на 7 августа ДТП произошло на дороге Калуга – Таруса в районе села Кузьмищево. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, 52-летний водитель «Шкоды Кодиак» ехал в сторону Калуги, не справился с управлением и через встречную полосу съехал в кювет.

Различные травмы получил сам автомобилист и его 53-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

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