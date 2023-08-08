Стали известны подробности лесного пожара в Калужской области

Ранее мы сообщали о лесном пожаре в пяти километрах от села Аннино Хвастовичского района.

Возгорание моховой подстилки на брусничной поляне в сосновых лесах обнаружила участковый лесничий Анастасия Кольцова при мониторинге пожарной обстановки, сообщили во вторник, 8 августа, в минприроды.

Пожар заметили на площади в 100 квадратных метров, но из-за труднодоступности места и ветра 15 м/с, локализовать возгорание удалось спустя два часа. Огонь охватил 0,8 гектара. Лесные пожарные еще полтора часа ликвидировали возгорание.

Пожар тушили 16 человек и 8 пожарных машин.

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