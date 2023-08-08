В Калуге микроавтобус сбил 13-летнего велосипедиста

Около 18:00 в понедельник, 7 августа, на улице Труда в Калуге в аварии пострадал 13-летний мальчик. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

ДТП произошло на перекрестке с переулком Труда. По предварительной информации, 45-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген» ехал со стороны улицы Плеханова, поворачивал налево и сбил ребенка, который на велосипеде ехал через дорогу недалеко от перехода.

Врачи оказали помощь мальчику на месте происшествия, госпитализация ему не понадобилась.

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