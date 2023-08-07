13-летний мальчик на мопеде врезался в «Рено» в Калужской области
Около 10:30 в понедельник, 7 августа, 13-летний мальчик пострадал в ДТП в Калужской области. Авария произошла в поселке Еленский Хвастовичского района, рассказали в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, ребенок ехал на мопеде и не уступил дорогу легковому автомобилю «Рено» на Партизанском проспекте.
Школьника с травмами отвезли в больницу.
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