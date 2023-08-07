В Калужской области двое мужчин перевернулись на мопеде

Вечером в воскресенье, 6 августа, на дороге сельхозназначения Михеево-Никольское в Медынском районе два человека перевернулись на мопеде. Об этом рассказали в УГИБДД по Калужской области.

Как рассказали в полиции, 20-летний водитель не справился с управлением. Мотоцикл занесло, и он перевернулся.

Различные травмы получили сам мотоциклист и его 18-летний пассажир. Они сами обратились в больницу.

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