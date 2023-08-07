Мотоциклист врезался в ограждение на Киевской трассе под Калугой
Еще одно ДТП с мотоциклистом произошло в Калужской области утром 6 августа. Подробности о происшествии в понедельник рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 32-летний байкер ехал по Киевской трассе и в районе села Муромцево Бабынинского района не справился с управлением. Мотоцикл врезался в металлическое ограждение.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу.
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