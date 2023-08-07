В Калужской области утонула 10-летняя девочка

Вечером в воскресенье, 6 августа, в поселке Товарково Дзержинского района в Угре утонула 10-летняя девочка. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Трое детей совместно с двумя взрослыми отдыхали в месте, не оборудованном для купания, - рассказали в СК. - Находясь в водоеме, несовершеннолетние не смогли справиться с быстрым течением реки. Отдыхающим на берегу удалось спасти двоих из них.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас ведется расследование.

Напомним, в этот же день в Калуге 17-летний подросток утонул в Яченском водохранилище.

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