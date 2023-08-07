В Калужской области водитель фуры выехал на встречную полосу и протаранил три машины

Около 10:15 в понедельник, 7 августа, массовое ДТП произошло на 228 километре трассы М3 «Украина» в Калужской области в районе поворота на Мещовск. Движение на дороге затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД, рассказали нам в региональном управлении.

По предварительной информации, водитель фуры выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту», «Джили» и «Хендай».

Различные травмы получила женщина, находившаяся за рулем «Тойоты».

На месте работают регулировщики, поток машин пускают по обочине.

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