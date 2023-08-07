16-летний мотоциклист разбился в Калужской области

Очередное ДТП с мотоциклистом произошло вечером 5 августа в Кондрово. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 16-летний подросток на мотоцикле примерно в 20:35 на перекрестке выехал на красный сигнал светофора и врезался в «Ладу», за рулем которой находился 19-летний водитель.

Пострадавшего мотоциклиста отвезли в больницу.

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