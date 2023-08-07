В Калужской области пьяный водитель «Ниссана» врезался в бетонную опору

Около 18:00 в субботу, 5 августа, в Мосальске на улице Революции автомобиль «Ниссан Патфайндер» врезался в бетонную опору. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Авария произошла у дома №56.

По предварительным данным, за рулем находился пьяный 49-летний мужчина. Его с травмами отвезли в больницу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.