Стали известны подробности о гибели 17-летнего подростка в Яченском водохранилище в Калуге

Как мы уже рассказывали, 6 августа в Калуге в Яченском водохранилище утонул 17-летний подросток. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, два подростка пришли в парк отдыха. Зайдя в водоем и проплыв несколько метров, решили вернуться обратно. Однако погибший на берег не вышел - позже его тело обнаружено водолазами в водоеме, - заявили в СК.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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