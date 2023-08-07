Схрон с боеприпасами обнаружили в Калужской области

В воскресенье, 7 августа, в Калужской области обнаружили 17 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Схрон со снарядами находился в двух километрах от деревни Цветовка Барятинского района. Там лежали 16 боеприпасов – артиллерийские снаряды, мины и гранаты.

Еще одну минометную мину нашли в лесу у деревни Папино Жуковского района.

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