В Калуге на Яченском водохранилище утонул 17-летний подросток

В воскресенье, 6 августа, в Калуге утонул подросток, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По нашей информации, около 10 часов вечера из Яченского водохранилища водолазы достали тело 17-летнего подростка. На месте происшествия работали водолазная группа, спасатели, полиция и скорая помощь.

Обстоятельства смерти уточняются.

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