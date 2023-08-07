Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
Волонтеры История Калуги Падения дронов Статьи

Момент уничтожения беспилотника в Калуге попал на видео

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.08.2023 08:58 1 3200
Момент уничтожения беспилотника в Калуге попал на видео

Как мы уже рассказывали, в ночь на понедельник, 7 августа, рядом с Калугой, в Ферзиковском районе, сбили беспилотник.

Момент уничтожения летательного аппарата попал на видео камеры наблюдения, которое опубликовал телеграм-канал Mash.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о работе ПВО. По его словам, никто из людей не пострадал, разрушений на земле нет.

На прошлой неделе в юго-западной части Калужской области ПВО сбили семь беспилотников.

Беспилотник сбили в ночь на 7 августа.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.08.2023 08:58 1 3200
Тэги: происшествие бпла
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Преимущества покупки квартиры в Омске
Любовь - лучшее лекарство от всех бед?
Просмотр сериалов онлайн: как выбрать правильный сервис

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru