Момент уничтожения беспилотника в Калуге попал на видео

Как мы уже рассказывали, в ночь на понедельник, 7 августа, рядом с Калугой, в Ферзиковском районе, сбили беспилотник.

Момент уничтожения летательного аппарата попал на видео камеры наблюдения, которое опубликовал телеграм-канал Mash.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о работе ПВО. По его словам, никто из людей не пострадал, разрушений на земле нет.

На прошлой неделе в юго-западной части Калужской области ПВО сбили семь беспилотников.

Беспилотник сбили в ночь на 7 августа.

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